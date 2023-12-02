Girona geriden gelip tek farkla kazandı!

İspanya LaLiga 15. hafta maçında Real Madrid ile zirve yarışına giren Girona, sahasında Valencia ile karşılaştı.



Mücadeleyi Girona 2-1 kazandı. Konuk ekibin golü 56. dakikada Hugo Duro'dan geldi. Girona eşitliği 82. dakikada Cristhian Stuani ile buldu. 88. dakikada Mosquera'nın kendi kalesine attığı golle Girona 2-1 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele ev sahibi ekibin galibiyetiyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekip 90+1. dakikada Savio ile bir gol daha buldu ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



Girona, bir maçı eksik olan Real Madrid'in iki farkla önünde ligde liderlik koltuğuna oturdu.



Girona bu sonuçla ligdeki 12. galibiyetini aldı ve 38 puana çıktı. Valencia, 6. mağlubiyetini aldı ve 19 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Girona, Barcelona deplasmanına gidecek. Valencia ise Getafe'yi konuk edecek.





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