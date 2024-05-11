Girona deplasmanda 90+9. dakikada yıkıldı

LaLiga karşılaşmasında Girona deplasmanda Alaves ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Girona deplasmanda 90+9. dakikada yıkıldı
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11 Mayıs 2024 00:04
LaLiga'nın 36. haftasında Girona ile Alaves karşı karşıya geldi. Girona deplasmanda Alaves ile 2-2 berabere kaldı.

Girona'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Eric Garcia ve 44. dakikada Yangel Herrera, Alaves'in golünü 12. ve 90+9. dakikada Jon Guridi kaydetti.

Girona bu beraberlikle puanını 75'e yükseltirken, Alaves de 42 puana çıktı.

Girona bir sonraki karşılaşmasında sahasında Villarreal'i konuk ederken, Alaves ise Real Madrid deplasmanına gidecek.

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