Giresunspor, Yukan Savicevic'i transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Yukan Savicevic'i renklerine bağladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; giresunspor.com.tr
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Giresunspor, Yukan Savicevic'i transfer etti
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04 Ağustos 2022 17:54
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Vukan Savicevic'i kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Savicevic ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Vukan Savicevic'e Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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