Giresunspor iki isimle sözleşme yeniledi

Spor Toto 1. Lige düşen Giresunspor, Erol Can Akdağ ve Erkan Anapa ile sözleşme yenilediğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Giresunspor iki isimle sözleşme yeniledi
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19 Haziran 2023 18:45
Spor Toto Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Giresunspor'da, Erol Can Akdağ ve Erkan Anapa ile yeniden sözleşme imzalandığı bildirildi.

İKİ İSİMLE DE İKİ YILLIK SÖZLEŞME

Kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezonu Tuzlaspor'da kiralık olarak geçiren Erol Can Akdağ ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, oyuncunun yuvaya dönüş yaptığı aktarılarak, "Kendisine tekrardan 'hoş geldin' diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaleci Erkan Anapa ile de yeni sözleşme imzalandığı kaydedilen açıklamada, "Sözleşmeye göre oyuncumuz ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandı. Kendisine Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.

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