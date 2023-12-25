Giresunspor'da yol ayrımı

Giresunspor, teknik direktör Mehmet Birinci ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Giresunspor'da yol ayrımı
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25 Aralık 2023 20:58
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, teknik direktör Mehmet Birinci ile yollarını ayırdı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Futbol A Takım teknik direktörlük görevini yürüten, geçmişte Giresunspor ile şampiyonluk yaşayan Birinci ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, Mehmet Birinci'ye Giresunspor'a verdiği emeklerden dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.

Giresunspor, Mehmet Birinci yönetiminde çıktığı 8 lig maçında birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan alabilirken, 6 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

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