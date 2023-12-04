Giresunspor'da büyük şanssızlık!

1. Lig ekibi Giresunspor'da futbolcular bu sezon 4 kez kendi kalelerine gol atma şanssızlığı yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor'da büyük şanssızlık!
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04 Aralık 2023 15:06
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da futbolcular, geride kalan 14 haftada oynadıkları karşılaşmalarda kendi kalelerine 4 gol attı.

Sezona transfer yasağı nedeniyle altyapıdan oyuncu takviyeleriyle başlayan Giresun temsilcisi, ligde 9 puanla 17. sırada yer alıyor.

Geride kalan 14 haftada 2 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan yeşil-beyazlı ekip, bu karşılaşmalarda kalesinde toplam 23 gol gördü.

Karadeniz ekibinde bu gollerin 4'ü kendi oyuncularından geldi.

Faruk Can Genç 6. haftada 3-1 yenildikleri Ankara Keçiörengücü ile 14. haftada 3-0 kaybettikleri Göztepe karşılaşmasında, Mehmet Keskin 9. haftada 1-0 yenildikleri Boluspor maçında, Kadir Seven ise 13. haftada 4-1 mağlup oldukları Kocaelispor maçında kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadı.

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