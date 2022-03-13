Giresun'da zorlu maç öncesi 4 eksik

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak GZT Giresunspor'da, karşılaşma öncesi 4 eksik bulunuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresun'da zorlu maç öncesi 4 eksik
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13 Mart 2022 13:00
GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.00'da başlayacak maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

GZT Giresunspor, 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 yenilgi alarak topladığı 32 puanla 16. sırada yer alıyor.

Yeşil beyazlı takım, Gaziantep FK karşısında iyi bir sonuç alarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

GZT Giresunspor'da sakatlığı bulanan Zeki Yavru, Emre Taşdemir, Arda Kılıç ile tedavisi devam eden Erol Can Akdağ, karşılaşmada forma giyemeyecek.

 
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