Giresun'da penaltı kararı

Galatasaray, Giresunspor ile oynadığı maçta VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı.



Karşılaşmanın 41. dakikasında Giresunspor ceza sahasında Arias ile Icardi arasında yaşanan pozisyonu hakem Bahattin Şimşek devam ettirdi. Şimşek, daha sonra VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu monitörde izledi ve Galatasaray lehine penaltı verdi.



Penaltıda topun başına geçen Icardi, Giresunspor kalecisi Onurcan Piri'yi geçemedi. Kariyerinde 35 kez penaltı kullanan Arjantinli golcü, 7. kez penaltıdan yararlanamadı.





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