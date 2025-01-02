Galatasaray ve Trabzonspor'un radarında olan genç santfor Gift Orban'ın yeni takımı belli oldu.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, Lyon'dan Nijeryalı golcü Gift Orban'ı 4 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Hoffenheim, 21 yaşındaki yıldız Orban için Lyon'a 9+3 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etti.
İşte Hoffenheim'in o paylaşımı:
Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, Lyon'dan Nijeryalı golcü Gift Orban'ı 4 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Hoffenheim, 21 yaşındaki yıldız Orban için Lyon'a 9+3 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etti.
İşte Hoffenheim'in o paylaşımı:
💶9+3 milyon €
Hoffenheim, Lyon'dan Gift Orban'ı kadrosuna kattığını açıkladı. pic.twitter.com/yQUqcz3lPE
— Sporx (@sporx) January 2, 2025