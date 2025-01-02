Gift Orban'ın yeni takımı belli oldu!

Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer listesinde olan Nijeryalı oyuncu Gift Orban, Hoffenheim'e transfer oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Gift Orban'ın yeni takımı belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ocak 2025 22:08
Galatasaray ve Trabzonspor'un radarında olan genç santfor Gift Orban'ın yeni takımı belli oldu.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, Lyon'dan Nijeryalı golcü Gift Orban'ı 4 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Hoffenheim, 21 yaşındaki yıldız Orban için Lyon'a 9+3 milyon Euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etti.

İşte Hoffenheim'in o paylaşımı: 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery