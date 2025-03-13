ESPN'den Brian Windhorst, Chicago Bulls guardı Josh Giddey'nin bir sonraki kontratı için tahminlerde bulundu.



Josh Giddey, sezonun başında düşük bir performans sergilese de, Chicago Bulls formasıyla son dönemde dikkat çekici bir çıkış yakaladı.



22 yaşındaki Giddey, All-Star arasından sonraki dokuz maçta 25.3 PER (Verimlilik Puanı) ile oynarken, bu oran önceki 51 maçta 15.2'ydi.



ESPN Avustralya'ya konuşan Brian Windhorst, "NBA'de başlangıç seviyesi bir oyun kurucunun piyasa değeri yaklaşık 30 milyon dolar. Giddey şu anda Bulls'un ilk beş oyun kurucusu. Geçen yıl Immanuel Quickley, beş yıllık 162 milyon dolarlık bir kontrat imzaladı, bu da yıllık yaklaşık 32 milyon dolara denk geliyor. Josh Giddey de benzer bir anlaşma umuyor ancak Quickley kadar skorer veya savunmacı olmadığı için biraz daha düşük olabilir," dedi.



Windhorst, Bulls'un Giddey'e uzun vadeli bir kontrat verip vermeyeceğinin belirsiz olduğunu vurgularken, "Eğer sınırlı serbest oyuncu olarak bir teklif almazsa, Bulls ona düşük bir maaşla bir yıllık kontrat mı verecek yoksa ona yatırım mı yapacak? Lonzo Ball'a yaptıkları gibi, Giddey'e de uzun vadeli bir sözleşme sunabilirler," ifadelerini kullandı.



Bulls, geçen yaz Patrick Williams için benzer bir durumda hızlı davranarak, sınırlı serbest oyuncu sürecinde erken bir kontrat teklif etmişti.



"Bulls'un Giddey için bir hamle yapmasını bekliyorum. Sezonun başında onun rolünü daraltmaları garip bir karardı ama uzun vadeli bir strateji olduğunu sanmıyorum. Şu kesin: Josh Giddey'in iyi bir kontrat alacağına bahse girerim. İster bu yaz olsun, ister önümüzdeki yıl sınırsız serbest oyuncu olduğunda," şeklinde sözlerini tamamladı.



