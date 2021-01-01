Giannis: "Tehlikeli bir takımız, tehlikeli bir organizasyonuz..."

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Bucks'ın bu sezon şampiyonluğu kazanmasına rağmen hala gelişmeye devam etmek istediğini söyledi.



Giannis'in ilk NBA şampiyonluğunu kazanması sekiz yılını aldı. Takımı Bucks için bu, 1971'den beri ilk şampiyonluğuydu.



Greek Freak, Milwaukee'nin ligin en iyi takımlarından biri olarak ortaya çıktığını görmekten açıkça mutlu olduğunu ve Bucks'ın gelişmeye devam etmek istediğini açıkladı:



"Şu anda tek düşündüğüm, nasıl daha iyi olabileceğimiz üzerine. Şimdi zirvede olduğumuza göre, birçok insan her fırsatta bizi aşağı çekmeye çalışacak. Daha iyiye gitmek zorundayız. Arkadaşlarımıza, ekibimize ve herkese iyi bakmalıyız. Bu oyundan olabildiğince zevk almalıyız ama şunu da söyleyeyim, kesinlikle daha iyi olmamız gerekiyor.



Ama günün sonunda, artık bize saygı duyuyorlar. Milwaukee tekrar haritada. Bize saygı göstermeleri lazım. Tehlikeli bir takımız, tehlikeli bir organizasyonuz, harika ve kazanmaya yönelik bir kültürümüz var ve daha da iyiye gitmek istiyoruz."



