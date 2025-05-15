Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun takımdan ayrılabileceği yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken, oyuncunun potansiyel yeni takım tercihlerine dair detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı.



Antetokounmpo, takımının bu sezon playofflara erken veda etmesinin ardından gelecek planlarını yeniden değerlendirme sürecine girdi. Son gelişmeler, iki kez MVP seçilen yıldızın Milwaukee'den ayrılma ihtimalini gündeme getirirken, kulislerde Giannis'in olası bir takas durumunda hangi kriterlere öncelik vereceği de konuşulmaya başlandı.



Basketbol dünyasında güvenilir kaynaklarıyla bilinen Brandon "Scoop B" Robinson'ın aktardığı bilgilere göre, Antetokounmpo'nun olası bir takas senaryosunda üç temel beklentisi bulunuyor:



Doğu Konferansı'nda kalmak: Giannis'in, kariyerine Doğu Konferansı'nda devam etmeyi tercih ettiği ifade ediliyor. Bu kararın arkasında, seyahat mesafelerinin Batı'ya kıyasla daha kısa olması ve medya görünürlüğünün doğuda daha yoğun olması gibi pratik gerekçeler yer alıyor.



Yönetimde söz hakkı: Yunan yıldız, yeni takımında sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda yapının bir parçası olmak istiyor. Kadro mühendisliği, teknik ekip seçimi ve uzun vadeli organizasyon planlamalarında fikirlerinin dikkate alınmasını talep ettiği belirtiliyor. Giannis, artık yalnızca sahada değil, kulislerde de etkin bir figür olmak istiyor.



Yıldız çekim gücü olan bir pazar: Giannis, sadece kendisi için değil, başka yıldız oyuncuların da gelmek isteyeceği bir organizasyonun parçası olmak istiyor. Bu nedenle gideceği takımın, gelecekte başka süper yıldızları çekebilecek bir cazibe merkezi haline gelmesini arzuluyor.



2013 NBA Draftı'nda Milwaukee tarafından seçilen Antetokounmpo, tam 11 sezondur aynı formayı giyiyor. Bu süre zarfında 2 MVP ödülü kazandı, 9 kez All-Star seçildi ve 2021 yılında takımını şampiyonluğa taşıdı. Fakat son iki sezondur Bucks, beklentilerin oldukça altında kalıyor. Özellikle bu sezon yaşanan erken eleniş ve teknik ekipteki istikrarsızlıklar, Giannis'in sadakatini test eden unsurlar oldu.



Giannis'in takas istemesi hâlinde, Milwaukee yönetiminin de büyük bir kararın eşiğine gelmesi bekleniyor. Zira Bucks, önümüzdeki beş yıl boyunca ilk tur draft haklarının büyük bir kısmını kontrol edemiyor. Bu da takımı yeniden yapılandırma şansını sınırlıyor ve eğer Giannis takas edilirse karşılığında yüksek kalibrede oyuncular alınması gerektiği anlamına geliyor.



