Milwaukee Bucks genel menajeri Jon Horst, Giannis Antetokounmpo'nun Doğu Konferansı Finallerinde geçirdiği diz esnemesi sakatlığı için ameliyat olmasının gerekmeyeceğini söyledi.



Horst, yaptığı açıklamada "Gayet iyi. Açıklayamam ama iyi durumda." ifadelerini kullandı.



Antetokounmpo, korkunç sakatlığı Atlanta Hawks'a karşı oynadığı serinin 4. maçında geçirmiş ve 5. ve 6. maçlarını kaçırdıktan sonra, Phoenix Suns'a karşı NBA Finalleri'nin 1. maçıda geri dönmüştü.



26 yaşındaki oyuncu, bu sakatlığa rağmen Finallerde maç başına 35.2 sayı, 13.2 ribaund, 5.0 asist ve 1.8 blok ortalamaları ile oynayarak, Milwaukee'nin 1971'den bu yana ilk NBA şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmuştu.



