Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Giannis'in ameliyat olması gerekmeyecek!

Milwaukee Bucks genel menajeri Jon Horst, Giannis Antetokounmpo'nun Doğu Konferansı Finallerinde geçirdiği diz esnemesi sakatlığı için ameliyat olmasının gerekmeyeceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks genel menajeri Jon Horst, Giannis Antetokounmpo'nun Doğu Konferansı Finallerinde geçirdiği diz esnemesi sakatlığı için ameliyat olmasının gerekmeyeceğini söyledi.

Horst, yaptığı açıklamada "Gayet iyi. Açıklayamam ama iyi durumda." ifadelerini kullandı.

Antetokounmpo, korkunç sakatlığı Atlanta Hawks'a karşı oynadığı serinin 4. maçında geçirmiş ve 5. ve 6. maçlarını kaçırdıktan sonra, Phoenix Suns'a karşı NBA Finalleri'nin 1. maçıda geri dönmüştü.

26 yaşındaki oyuncu, bu sakatlığa rağmen Finallerde maç başına 35.2 sayı, 13.2 ribaund, 5.0 asist ve 1.8 blok ortalamaları ile oynayarak, Milwaukee'nin 1971'den bu yana ilk NBA şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmuştu.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal