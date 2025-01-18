❌Rachid Ghezzal, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı.pic.twitter.com/nbs7Bhp1y1



— Sporxtv (@sporxtv) January 18, 2025

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı Başakşehir 2-0 kazandı.Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada penaltıdan Joao Figueiredo, 90+11. dakikada ise Çmer Ali Şahiner kaydetti.Rachid Ghezzal, Rizespor'un 80. dakikada kazandığı penaltıyı gole çeviremedi. Cezayirli oyuncu, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı.Başakşehir'de sakatlanan Hamza Güreler oyuna devam edemedi. Genç oyuncu 42. dakikada yerini Lucas Lima'ya bıraktı.Çağdaş Atan'ın öğrencileri, Galatasaray mağlubiyeti sonrası moral buldu. Rizespor ise son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.Bu sonun ardından Başakşehir puanını 29'a çıkardı. Rizespor ise 24 puanda kaldı.Karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da izledi.Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Alanyaspor ile karşılaşacak. Rizespor ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.18. dakikada RAMS Başakşehir penaltı kazandı. Figueiredo'nun ceza yayının biraz sağından çıkardığı şutta kaleci Grbic, meşin yuvarlağı sektirdi. Keny araya girerek topa dokunmak istedi ancak Grbic'in müdahalesiyle altıpasın içinde yerde kaldı. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi. 21'inci dakikada penaltıyı kullanan Figueiredo, kaleci Grbic ile meşin yuvarlağı ters köşelere gönderdi: 1-0.45+4. dakikada Davidson'un pasında Figueiredo'nun ceza sahası sol çaprazından bekletmeden yaptığı vuruşta Taha Şahin, altıpasın içinde topa müdahale ederek filelere gitmesine izin vermedi.Başakşehir, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.