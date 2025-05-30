Philadelphia 76ers yıldızı Paul George, Oklahoma City Thunder'ın süperstarı Shai Gilgeous-Alexander hakkında yapılan "faul aldatıcısı" eleştirilerine yanıt verdi.George, 2019 yılında Clippers'a takas edildiğinde Thunder'ın karşılığında aldığı paket içinde Shai da bulunuyordu. Takas, birçok draft hakkını da kapsıyordu.Thunder'ın Timberwolves karşısında 111-94 kazandığı 5. maç sonrası podcastinde konuşan George, Shai'nin oyun tarzının eleştirilen yönlerden fazlasını barındırdığını belirtti.diyen George, Shai'nin temasla oynayarak avantaj yarattığını söyledi.ifadelerini kullandı.Shai ise eleştirilere şöyle yanıt verdi:"Umurumda değil. Her zaman faul çizgisine daha çok gittiğim sezonlar oldu. Şimdi lider olduğumuz için dikkat çekiyor. Bu bir iltifat gibi."Normal sezonda 8.8, playofflarda ise 9.2 serbest atış ortalamasıyla oynayan Shai, bu konuda daha önce 10.9 ortalamaya ulaştığı sezonların da olduğunu hatırlattı.