George Gardi: 'Marmoush'u Galatasaray'a önerdim'

Galatasaray'ın transferlerinde önemli rol oynayan George Gardi, Türkiye Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Gardi, "Galatasaray'a getirmek isteyip de transferini gerçekleştiremediğiniz ve üzüldüğünüz bir oyuncu oldu mu?" sorusunun ardından, "2023 yazında Wolfsburg'la sözleşmesi biten Marmoush'u Galatasaray'a önermiştim. O fırsat kaçtı. Doue transferi benim tarafımdan sonuçlandırılmıştı, Galatasaray ile menajer arasında son anda yaşanan problem sebebiyle transferi iptal edildi. Zalewski için de Roma ile anlaşmayı tamamlamıştım fakat oyuncu kulüpten ayrılamadı. Dybala'ya gelince Roma'da kalmak istedi." yanıtını verdi.
Wolfsburg'un ardından Eintracht Frankfurt'ta büyük bir çıkış yakalayan 26 yaşındaki Omar Marmoush, devre arası transfer döneminde Alman ekibinde 75 milyon euro bedelle Manchester City'ye transfer olmuştu.
Manchester City'ye transferinin ardından 14 maça çıkan Mısırlı yıldız, 7 gol attı ve 1 asist yaptı.
Gardi, "Galatasaray'a getirmek isteyip de transferini gerçekleştiremediğiniz ve üzüldüğünüz bir oyuncu oldu mu?" sorusunun ardından, "2023 yazında Wolfsburg'la sözleşmesi biten Marmoush'u Galatasaray'a önermiştim. O fırsat kaçtı. Doue transferi benim tarafımdan sonuçlandırılmıştı, Galatasaray ile menajer arasında son anda yaşanan problem sebebiyle transferi iptal edildi. Zalewski için de Roma ile anlaşmayı tamamlamıştım fakat oyuncu kulüpten ayrılamadı. Dybala'ya gelince Roma'da kalmak istedi." yanıtını verdi.
Wolfsburg'un ardından Eintracht Frankfurt'ta büyük bir çıkış yakalayan 26 yaşındaki Omar Marmoush, devre arası transfer döneminde Alman ekibinde 75 milyon euro bedelle Manchester City'ye transfer olmuştu.
Manchester City'ye transferinin ardından 14 maça çıkan Mısırlı yıldız, 7 gol attı ve 1 asist yaptı.