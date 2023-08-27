Genoa deplasmanda Lazio'yu devirdi

İtalya Serie A'da Genoa deplasmanda Lazio'yu mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Genoa deplasmanda Lazio'yu devirdi
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27 Ağustos 2023 23:47
İtalya Serie A, 3. hafta karşılaşmasında Genoa, Olimpico Stadı'na gittiği karşılaşmada Lazio'yu 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Genoa'ya galibiyeti getiren golü 16. dakikada Mateo Retegui kaydetti.

Bu galibiyetin ardından ilk puanlarını alırken Lazio 0 puanda kaldı.

Genoa bir sonraki karşılaşmasında Torino deplasmanına giderken, Lazio'da, Napoli'ye konuk olacak.

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