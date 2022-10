Gençlerbirliği'nde Taşkın Aksoy'dan net mesaj

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Taşkın Aksoy, Spor Toto 1. Lig'de bu hafta oynayacakları Ankara Keçiörengücü'ne karşı başarılı bir maç çıkarmak istediklerini söyledi. Ligin 9. haftasında Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde sürdüren Gençlerbirliği'nde teknik direktör Taşkın Aksoy ile takım kaptanı Muhammet Bayır ve altyapıdan yetişen Zafer Göktuğ Erdem değerlendirmelerde bulundu.



"TALİHSİZ BİR GOL YEDİK"



Geçen hafta Samsunspor karşılaşmasından puansız döndüklerini hatırlatan Aksoy, "Maçın ilk yirmi dakikası çok ürkektik. Çok çabuk top kaybettik. Bundan dolayı kendimize güvenimizi yakalayamadık. Güvensizlik gittikçe arttı. Akabinde bireysel ve taktiksel bir hata ile talihsiz bir gol yedik." diye konuştu.



Yenilen gol sonrası kırmızı-siyahlı takımın kendi istediği pas oyununa başladığını topun hakimiyeti aldığını dile getiren Aksoy, "Bölgeler arası güzel geçişler yaptık. Ama gol pozisyonu üretemedik. Karşılaşmadaki en büyük eksiğimiz de buydu. Sonuçta futbol skor oyunu. Skor üretemedik." şeklinde görüş belirtti.



Ankara Keçiörengücü'nün formda bir takım olduğunu ve deplasmanda kaybetmediğini aktaran Aksoy, "Samsun'da yaptığımız hataları telafi edeceğiz. İyi yaptığımız şeylerin üzerine koymaya çalışacağız. Keçiörengücü'ne karşı başarılı bir maç oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



MUHAMMET BAYIR: "HER MAÇ FİNAL NİTELİĞİNDE"



Başkent ekibinin kaptanı Muhammet Bayır, Gençlerbirliği için her maçın final niteliğinde olduğunu söyledi.



Belinden sık rastlanmayan bir sakatlık yaşadığını, Samsunspor maçında bunu biraz üzerinden attığını ve hazır şekilde Ankara Keçiörengücü maçında sahada olmayı umut ettiğini dile getiren Bayır, yeni göreve başlayan Taşkın Aksoy'un camiayı bildiğini ve takımdaki gençleri tanıdığını aktardı.



Takımın Taşkın Aksoy'un sistemini uygulamaya çalıştığını ifade eden Bayır, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Bu süreç alacaktır ama biz bu süreci en kısa zamana indirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu hafta Keçiören karşısında bu sistemi uygulayarak sahadan galibiyetle ayrılırız. Bu sene biz rakip ayırt etmeksizin maçlara çıkıyoruz. Çünkü bizim belirli bir gücümüz kapasitemiz var. Rakiplerin konumu ve durumu bizi çok ilgilendirmiyor. Çünkü bizim için her maç final niteliğinde."



GÖKTUĞ ERDEM: "İNŞALLAH DAHA ÇOK SÜRE ALIRIM"



Kırmızı-siyahlı kulübün altyapısında yetişen ve Samsunspor'a karşı ilk maçına çıkan Zafer Göktuğ Erdem de kendisine şans veren Taşkın Aksoy'a teşekkür etti.



Takım olarak mücadele gücüyle ön plana çıktıklarını vurgulayan Erdem, "Ben de sahada mücadelemin yüzde yüzünü vermeye çalıştım. İnşallah ilerleyen süreçte daha çok süre alırım. Hedefimiz 3 puan. Çok mücadele edip galibiyet almak istiyoruz." diye konuştu.





