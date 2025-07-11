Beşiktaş'tan KAP geldi: Orkun Kökçü!

Beşiktaş, kadrosunu milli futbolcu Orkun Kökçü ile güçlendirdi. Siyah beyazlı kulüp ile her konuda anlaşma sağlayan Orkun Kökçü, İstanbul'a geliyor.



Siyah beyazlılar, Orkun Kökçü transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar milli futbolcunun kulübü Benfica ile anlaşma sağladı.



Benfica, Orkun Kökçü'nün sağlık kontrolleri için İstanbul'a gitmesine izin verdi.

Transfere ilişkin açıklamada bulunan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Orkun Kökçü'nün 12 Temmuz Cumartesi günü 18:30'da İstanbul'a geleceğini ifade etti.Serdal Adalı ve Orkun Kökçü, cumartesi günü saat 18:30'da İstanbul'da olacak.Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, Benfica forması giyen Orkun Kökçü ile görüşmelere başlandığını duyurdu.Kökçü, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 55 resmi maça çıktı ve bu süreçte 12 gol, 11 asistlik dikkat çekici bir performans sergiledi.