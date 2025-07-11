11 Temmuz
Bohemian FC-Galway United FC
3-0
11 Temmuz
Waterford FC-Cork City
2-0
11 Temmuz
Aldosivi-Central Cordoba de Santiago
0-0
12 Temmuz
Talleres-San Lorenzo
02:00
11 Temmuz
Dynamo Kiev-West Bromwich
1-1

Beşiktaş'tan KAP geldi: Orkun Kökçü!

Beşiktaş, Orkun Kökçü transferinde mutlu sona ulaştı. İşte detaylar...

calendar 11 Temmuz 2025 21:59 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2025 23:09
Haber: Sporx.com
Beşiktaş'tan KAP geldi: Orkun Kökçü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, kadrosunu milli futbolcu Orkun Kökçü ile güçlendirdi. Siyah beyazlı kulüp ile her konuda anlaşma sağlayan Orkun Kökçü, İstanbul'a geliyor.

Siyah beyazlılar, Orkun Kökçü transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar milli futbolcunun kulübü Benfica ile anlaşma sağladı.

Benfica, Orkun Kökçü'nün sağlık kontrolleri için İstanbul'a gitmesine izin verdi.



SERDAL ADALI AÇIKLADI

Transfere ilişkin açıklamada bulunan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Orkun Kökçü'nün 12 Temmuz Cumartesi günü 18:30'da İstanbul'a geleceğini ifade etti.

Serdal Adalı ve Orkun Kökçü, cumartesi günü saat 18:30'da İstanbul'da olacak.

BEŞİKTAŞ'TAN KAP

Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, Benfica forması giyen Orkun Kökçü ile görüşmelere başlandığını duyurdu. 

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda oyuncu ve kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile görüşmelere başlanmıştır."

GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI

Kökçü, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 55 resmi maça çıktı ve bu süreçte 12 gol, 11 asistlik dikkat çekici bir performans sergiledi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.