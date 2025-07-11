Beşiktaş'tan KAP geldi: Orkun Kökçü!

Beşiktaş, kadrosunu milli futbolcu Orkun Kökçü ile güçlendirdi. Siyah beyazlı kulüp ile her konuda anlaşma sağlayan Orkun Kökçü, İstanbul'a geliyor.
Siyah beyazlılar, Orkun Kökçü transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar milli futbolcunun kulübü Benfica ile anlaşma sağladı.
Benfica, Orkun Kökçü'nün sağlık kontrolleri için İstanbul'a gitmesine izin verdi.
SERDAL ADALI AÇIKLADI
Transfere ilişkin açıklamada bulunan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Orkun Kökçü'nün 12 Temmuz Cumartesi günü 18:30'da İstanbul'a geleceğini ifade etti.
Serdal Adalı ve Orkun Kökçü, cumartesi günü saat 18:30'da İstanbul'da olacak.
BEŞİKTAŞ'TAN KAP
Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, Benfica forması giyen Orkun Kökçü ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda oyuncu ve kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile görüşmelere başlanmıştır."
GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI
Kökçü, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 55 resmi maça çıktı ve bu süreçte 12 gol, 11 asistlik dikkat çekici bir performans sergiledi.