Gençlerbirliği'nde derbi öncesi 5 eksik!

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında yarın oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamladı.



Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, pas ve hız idmanlarının ardından duran top organizasyonu çalıştı.



Gençlerbirliği'nde kart cezalısı Enes Keskin, ülke milli takımlarına çağrılan Souleymane Doukara ile Sekou Tidiany Bangoura ve tedavisi devam eden Tiago Rodrigues ile Musa Şahindere, Keçiörengücü'ne karşı forma giyemeyecek.



Aktepe Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.





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