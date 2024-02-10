Gençlerbirliği, James Lea Siliki'yi renklerine bağladı

1. Lig ekibi Gençlerbirliği, Kamerunlu orta saha James Lea Siliki'yi kadrosuna kattı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Gençlerbirliği, James Lea Siliki'yi renklerine bağladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Şubat 2024 17:49
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Kamerunlu orta saha oyuncusu James Lea Siliki ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Başkent kulübü, son olarak Portekiz'in Estoril Praia takımında forma giyen James Lea Siliki'yi transfer ettiğini açıkladı.

Fransa Ligue 1 ekibi Rennes ve İngiltere Championship takımlarından Middlesbrough'da da forma giyen 1996 doğumlu Kamerunlu oyuncu, Fransa Ligue 1'de 84 maça çıkarken Kamerun Milli Takımı'nda da 11 karşılaşmada forma giydi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery