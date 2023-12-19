Gençlerbirliği 89. dakikada güldü!

Trendyol 1. Lig'in 16. hafta maçında Gençlerbirliği, deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği 89. dakikada güldü!
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19 Aralık 2023 18:58
Trendyol 1. Lig 16. hafta karşılaşmasında Giresunspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Çotanak Stadyumu'nda oynanan maçı Gençlerbirliği 1-0 kazandı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 89. dakikada Amilton kaydetti.

Konuk ekip Gençlerbirliği'nde Buğra Çağıran, karşılaşmanın 3. dakikasında penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Giresunspor, üst üste beşinci mağlubiyetini alarak 9 puanda kaldı. Gençlerbirliği, 27 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki maçında Giresunspor, Ümraniyespor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, sahasında Tuzlaspor'u ağırlayacak.

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