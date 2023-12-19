Trendyol 1. Lig 16. hafta karşılaşmasında Giresunspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Çotanak Stadyumu'nda oynanan maçı Gençlerbirliği 1-0 kazandı.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 89. dakikada Amilton kaydetti.
Konuk ekip Gençlerbirliği'nde Buğra Çağıran, karşılaşmanın 3. dakikasında penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonuçla birlikte Giresunspor, üst üste beşinci mağlubiyetini alarak 9 puanda kaldı. Gençlerbirliği, 27 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maçında Giresunspor, Ümraniyespor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, sahasında Tuzlaspor'u ağırlayacak.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 89. dakikada Amilton kaydetti.
Konuk ekip Gençlerbirliği'nde Buğra Çağıran, karşılaşmanın 3. dakikasında penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonuçla birlikte Giresunspor, üst üste beşinci mağlubiyetini alarak 9 puanda kaldı. Gençlerbirliği, 27 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maçında Giresunspor, Ümraniyespor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, sahasında Tuzlaspor'u ağırlayacak.
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