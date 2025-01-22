Gençler ve Büyükler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Antalya'da başladı.

Gençler ve Büyükler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Antalya'da start aldı.Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 73 ilden 4 bin 500 sporcu katılıyor.Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, organizasyona Türkiye'nin dört bir yanından kulüp ve sporcuların ilgi gösterdiğini belirtti.Kayıcı, şampiyonada milli takıma girecek sporcuları da belirleyeceklerini kaydetti.Organizasyon, 29 Ocak'ta sona erecek.