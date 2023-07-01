Genç milliler Polonya karşısında rahat galip

Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Polonya'yı 71-47 yendi.Milli takım, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda B Grubu'ndaki ilk müsabakasında Polonya ile karşı karşıya geldi.Konya'daki Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Polonya, birinci çeyreği 14-4 önde tamamladı. İkinci çeyreğin ortalarına doğru 19-15 öne geçen milli takım, periyot boyunca üstünlüğünü koruyarak soyunma odasına 10 sayı farkla (34-24) önde gitti.İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde bulunduran milliler, üçüncü periyodunu 53-36 önde tamamladığı karşılaşmadan 71-47 galip ayrıldı.Türkiye, şampiyonadaki ikinci maçında Pazar günü saat 19.00'da Fransa ile mücadele edecek.