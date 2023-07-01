Genç milliler Polonya karşısında rahat galip

FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Polonya'yı 71-47 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Genç milliler Polonya karşısında rahat galip
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01 Temmuz 2023 21:43
Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Polonya'yı 71-47 yendi.

Milli takım, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda B Grubu'ndaki ilk müsabakasında Polonya ile karşı karşıya geldi.

Konya'daki Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Polonya, birinci çeyreği 14-4 önde tamamladı. İkinci çeyreğin ortalarına doğru 19-15 öne geçen milli takım, periyot boyunca üstünlüğünü koruyarak soyunma odasına 10 sayı farkla (34-24) önde gitti.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde bulunduran milliler, üçüncü periyodunu 53-36 önde tamamladığı karşılaşmadan 71-47 galip ayrıldı.

Türkiye, şampiyonadaki ikinci maçında Pazar günü saat 19.00'da Fransa ile mücadele edecek.

 
 
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