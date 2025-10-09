Genç judocu, hayallerine annesinden nakledilen kasla ulaşacak!

Judoda çeşitli başarılar elde eden 13 yaşındaki Ayşe Ceren Hancı, ön çapraz bağının kopması nedeniyle uzaklaştığı spora, annesinden alınan kaslardan yapılan ön çapraz bağla dönecek.Karaman'da yaşayan ve Türkiye şampiyonalarında iki kez üçüncülük elde eden judocu Ayşe Ceren, geçen yıl bir şampiyonaya hazırlanırken antrenmanda dizinden sakatlandı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen Hancı'nın ön çapraz bağının koptuğu belirlendi.Ayşe Ceren, uygulanan tedavilere rağmen iyileşemeyince bu süreçte çok sevdiği judoya ara vermek zorunda kaldı. Sosyal medya aracılığıyla daha önce birçok milli sporcuya ön çapraz bağı ve menisküs nakli yapan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lokman Kehribar'a ulaşan sporcu, tedavi için İzmir'e geldi.Karaman'dan gelen hastasını muayene eden Kehribar, sporcunun yaşının küçük olduğunu, bu nedenle ameliyatın kendi kaslarından gerçekleştirilemeyeceğini değerlendirdi.Ayşe Ceren'in annesinin diz altı bölgesinden kasını alıp hastasına ön çapraz bağı yapmaya karar veren Kehribar, anne ve kızı aynı anda ameliyathaneye aldı, annesinden aldığı kasla kızına yeni bağ yaptı.Ayşe Ceren Hancı, AA muhabirine, judoyu çok sevdiğini anlattı.Sakatlandığını öğrendiğinde çok üzüldüğünü dile getiren Ayşe Ceren, iyileştikten sonra hedeflerine ulaşmak istediğini kaydetti.Önce Avrupa şampiyonu sonra da dünya ve olimpiyat şampiyonu olmayı hayal ettiğini vurgulayan Hancı, şöyle konuştu:Anne Necla Hancı ise yıllardır kızını judo antrenmanları ve maçlarında yalnız bırakmadığını, sakatlandığını öğrendiğinde çok üzüldüğünü söyledi.Ümitlerinin azaldığı anda Doç. Dr. Lokman Kehribar'ın kızına yeni bir hayat verdiğini belirten Hancı,dedi.Doç. Dr. Lokman Kehribar da nakille küçük bir sporcuyu yeniden spor hayatına döndürecekleri için mutlu olduğunu dile getirdi.Başkasından alınan kasla bağ yapılmasının Türkiye'de "ilk" olduğunu ifade eden Kehribar, şunları kaydetti:Anne ve kızını ziyaret eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz da Kehribar'ın önemli diz ameliyatlarında milli sporcular başta olmak üzere sakatlık geçiren birçok gencin yeniden spor yaşantılarına dönmesini sağladığını söyledi.