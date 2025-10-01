Gedson Fernandes, Spartak'a galibiyeti getirdi!

Rusya Kupası C grubu 4. maçında Spartak Moskova, Pari NN'ye konuk oldu.
Karşılaşmayı Spartak Moskova, 2-1 kazanmayı başardı.
Spartak'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada penaltı noktasından Levi Garcia ve 90+2. dakikada Gedson Fernandes kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü 29. dakikada Boselli'den geldi.
RUSYA'DA 4. GOLÜ
İkinci yarının başında oyuna dahil olan Gedson, Rus ekibindeki 4. golünü kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Spartak Moskova, grupta 7 puanla 2. sırada yer aldı. Pari NN ise 3 puanla sonuncu sırada konumlandı.
Grupta diğer haftada Spartak Moskova, Dinamo Makhachkala'ya konuk olacak.
🔥 Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'ya galibiyeti getiren son dakika golü! pic.twitter.com/zDod9fs76b https://t.co/1ktQ1Ic1Dq
— Sporxtv (@sporxtv) October 1, 2025