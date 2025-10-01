01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
1-057'
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
0-259'
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
22:00
01 Ekim
Villarreal-Juventus
22:00
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
22:00
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
22:00
01 Ekim
AS Monaco-M.City
22:00
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
22:00
01 Ekim
Barcelona-PSG
22:00

Gedson Fernandes, Spartak'a galibiyeti getirdi!

Rusya Kupası C grubunda Spartak Moskova, deplasmanda Pari NN'yi 2-1 mağlup etti.

calendar 01 Ekim 2025 20:09 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2025 20:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Rusya Kupası C grubu 4. maçında Spartak Moskova, Pari NN'ye konuk oldu.

Karşılaşmayı Spartak Moskova, 2-1 kazanmayı başardı.

Spartak'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada penaltı noktasından Levi Garcia ve 90+2. dakikada Gedson Fernandes kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü 29. dakikada Boselli'den geldi.

RUSYA'DA 4. GOLÜ

İkinci yarının başında oyuna dahil olan Gedson, Rus ekibindeki 4. golünü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Spartak Moskova, grupta 7 puanla 2. sırada yer aldı. Pari NN ise 3 puanla sonuncu sırada konumlandı.

Grupta diğer haftada Spartak Moskova, Dinamo Makhachkala'ya konuk olacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
