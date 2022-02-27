Gedson Fernandes'in ilk lig golü Galatasaray'a

Çaykur Rizespor'un Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Spor Toto Süper Lig'deki ilk golünü eski takımı Galatasaray'a karşı buldu.
7. dakikada sol kanattan topu getiren Gedson, faulle yerde kaldı. Taç çizgisiyle ceza sahası çizgisinin ortasında, sol çaprazda kazanılan serbest vuruşu direkt kaleye kullanan Gedson, uzak köşeden fileleri havalandırmayı başardı.
Daha önce Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nda gol bulan Gedson, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü atmış oldu.
Gedson, maç öncesi de Galatasaray taraftarlarından tepki görmüştü.
7. dakikada sol kanattan topu getiren Gedson, faulle yerde kaldı. Taç çizgisiyle ceza sahası çizgisinin ortasında, sol çaprazda kazanılan serbest vuruşu direkt kaleye kullanan Gedson, uzak köşeden fileleri havalandırmayı başardı.
Daha önce Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nda gol bulan Gedson, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü atmış oldu.
Gedson, maç öncesi de Galatasaray taraftarlarından tepki görmüştü.