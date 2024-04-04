Gedson Fernandes: "Her şeyi denedik, olmadı"

Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes, Başakşehir ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Gedson Fernandes: 'Her şeyi denedik, olmadı'
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04 Nisan 2024 22:53
Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes, Başakşehir ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Gedson Fernandes yaptığı açıklamada, "Bugün iyi oynadık, takım halinde oynadık. Takım ruhu vardı sahada." dedi.

Yıldız futbolcu, "Her şeyi denedik. 2-3 bulabilirdik ama son dakikada şanssız bir golle berabere kaldık." ifadelerini kullandı.

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