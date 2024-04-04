Gedson Fernandes: 'Her şeyi denedik, olmadı'

Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes, Başakşehir ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.
Gedson Fernandes yaptığı açıklamada, "Bugün iyi oynadık, takım halinde oynadık. Takım ruhu vardı sahada." dedi.
Yıldız futbolcu, "Her şeyi denedik. 2-3 bulabilirdik ama son dakikada şanssız bir golle berabere kaldık." ifadelerini kullandı.
Gedson Fernandes yaptığı açıklamada, "Bugün iyi oynadık, takım halinde oynadık. Takım ruhu vardı sahada." dedi.
Yıldız futbolcu, "Her şeyi denedik. 2-3 bulabilirdik ama son dakikada şanssız bir golle berabere kaldık." ifadelerini kullandı.
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