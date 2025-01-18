Gedson Fernandes, Galatasaray maçını seçti!

Beşiktaşlı Gedson Fernandes, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Gedson Fernandes, Galatasaray maçını seçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ocak 2025 14:35
Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Siyah-beyazlı futbolcu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Gedson Fernandes, "Spor" kategorisindeki oyunu kendisinin de fotoğraf karesinde yer aldığı, Galatasaray'la oynanan Turkcell Süper Kupa maçında Ciro Immobile'nin attığı gol sonrası Beşiktaşlı futbolcuların sevincinin yer aldığı Hakan Akgün'e ait fotoğrafa verdi.

Spor temalı fotoğrafların ilgisini daha çok çektiğini söyleyen Gedson Fernandes'in diğer tercihleri ise Tayfun Coşkun'a ait "Şov zamanı" ve "Sevinç taklası" adlı fotoğraflar oldu.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar" fotoğrafını tercih eden Gedson Fernandes, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" isimli fotoğrafını seçti. Siyah-beyazlı oyuncu, "Doğal Yaşam ve Çevre" fotoğraflarından ise Adsız Günebakan'ın "Armut piş" adlı karesine oy verdi.

İncelediği fotoğrafların etkileyici olduğunu söyleyen Gedson Fernandes, "Güzel görüntüleri seviyorum. Spor fotoğrafları daha çok hoşuma gidiyor. Süper Kupa'daki fotoğrafı seçtim çünkü bizim için çok önemli olan bir kupaydı. İz bırakan, sürekli hatırlayacağımız bir anı ve başarı oldu." diye konuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery