Gedson'dan maç sonu flaş paylaşım!

Galatasaray'a karşı oynadığı maçta 12 kez faule maruz kalan Gedson Fernandes, eski takım arkadaşları Marcao ve Babel'e seslendi: "Bir şey diyecek misiniz?"

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gedson'dan maç sonu flaş paylaşım!
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27 Şubat 2022 21:40
Çaykur Rizespor'un kiralık oyuncusu Gedson Fernandes, maç sonu eski takım arkadaşları Ryan Babel ve Marcao'ya seslendi.

Galatasaray'a karşı oynadığı maçta 12 kez faule maruz kalan Gedson Fernandes, eski takım arkadaşları Marcao ve Babel'e, "Bir şey diyecek misiniz?" sözleriyle çağrıda bulundu. 

Ryan Babel ise "İyi futbolcuları savunmanın yolu bu kardeşim." sözleriyle eski takım arkadaşına yanıt verdi.

İşte Gedson'un paylaşımı:


BABEL GÖNLÜNÜ ALDI

Babel, daha sonra Gedson Fernandes'i soyunma odasında ziyaret ederek gönlünü aldı. 

Ryan Babel, sosyal medya paylaşımında "Gedson, Türk futboluna geri dönmen harika oldu. Sezonun geri kalanında başarılar." dedi.

Gedson ise "Seni görmek her zaman harika kardeşim. Muhteşem bir maçtı." cevabını verdi.

 
 
 
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Ryan Babel (@ryanbabel)'in paylaştığı bir gönderi

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