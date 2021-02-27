Gedson: "83 numara giyiyorum, çünkü..."

Galatasaraylı futbolcu Gedson Fernandes, Erzurumspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gedson: '83 numara giyiyorum, çünkü...'
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27 Şubat 2021 21:14
Galatasaraylı futbolcu Gedson Fernandes, Erzurumspor karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

83 numaralı forması hakkında konuşan Gedson, "83 numara benim için çok önemli. Profesyonel olduğum zaman ilk numaram 83'tü. Bu yüzden benim için çok anlamlı" dedi.

Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarının altını çizen Gedson, "Takım olarak iyi bir iş çıkardık. Önemli bir 3 puan aldık. Zor bir maçtı. İyi mücadele ettik, iyi oynadık. Kendimi iyi hissediyorum" şeklinde konuştu.



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