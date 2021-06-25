Gaziantepspor'da yöneticilik yapanların başı dertte

27 yıllık mücadelenin ardından Süper Lig'den düşen, bir kaç yıl içerisinde kapısına kilit vurulan ve borçlarıyla baş başa bırakılan Gaziantepspor'da 2006 yılından bu yana yöneticilik yapmış yaklaşık 300 kişinin başı dertte.



Gaziantep Güneş'te yer alan habere göre; Gaziantepspor'un vergi ve SGK borçları için 2006'dan bu yana yöneticilik yapmış yaklaşık 300 kişiye SGK tarafından ödeme emirleri gönderiliyor. 300 kişinin içinde Gaziantep'in önde gelen siyasetçi, iş adamı ve bürokratları da var.



15 GÜN İÇİNDE İCRA BAŞLAYACAK



Bugüne kadar hiç bir yerde yapılmayan uygulamaya Gaziantep'ten start verilirken kendilerine ödeme emri tebligatı ulaşan yöneticilerin 15 gün içerisinde dava açıp yürütmeyi durdurma kararı alamaması durumunda haciz aşamasına geçileceği öğrenildi.



BİR İCRA BİLE BAŞLASA GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYACAK



Gaziantepspor'da ödeme emri eline ulaşan herhangi bir kişinin 15 gün içerisinde itiraz etmemesi durumunda başlatılacak icra işlemlerinin akabinde 100 milyon TL'ye yakın bir rakamın telafuz edildiği borcun tamamının ödenmemesi halinde icra işlemleri durmayacak. Bir çok kişinin mağduriyet yaşayacağı bu konuyla alakalı olarak 2006'dan bu yana yönetici pozisyonunda görev yapan kişiler ise şimdiden kara kara düşünmeye başladı.



20 MİLYON TL'YE KADAR DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ



Gaziantepspor'da daha önce bu konu için girişimde bulunulmuş ve yapılandırma yapılarak vergi ve SGK borcu toplam 20 milyon TL'ya kadar düşürülmüş ve taksitlendirilmişti ancak taksitlerin zamanında ödenmemesi nedeniyle yapılandırmaların bozulması sonucu toplam borç 100 milyon TL'ye ulaşmıştı.



VERGİ DAİRESİ BAŞLATMIŞ VE SONRA DURDURMUŞTU



SGK ile başı derde düşen Gaziantepspor'da 2006'dan bu yana yöneticilik yapmış kişilere yaklaşık 3 ay önce Vergi Dairesi alacaklarından dolayı ödeme emri göndermişti. Ancak gelen tepkiler üzerine daha sonra ödeme emirleri geri çekilmiş ve tebligatlar Ankara'ya sorularak gelecek cevaba göre hareket edilmek üzere geçici olarak durdurulmuştu. Bu kez SGK alacağını tahsil etmek için ödeme emirleri gönderirken alacağını erteleyen ve geçici olarak durduran Vergi Dairesi'nin de Ankara'dan gelecek olan habere göre vergi dairesininde tekrar ödeme emirlerini düzenleyerek göndermesinin an meselesi olduğu ayrıca gelen bilgiler arasında yer aldı.



MALİYE BAKANINA KONUNUN İLETİLMESİ BEKLENİYOR



Gaziantepspor'da yöneticilik yapmış olan iş adamı ve siyasetçilerin bugün Gaziantep'e gelmesi beklenen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'a konuyu iletmeleri ve çözümü için yardım istemeleri bekleniyor.



HABER: ALİ BUDAK



