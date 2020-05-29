Gaziantep FK'da bir kişinin testi pozitif çıktı!

Süper Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübü'nde bir personelin koroanvirüs testi pozitif çıktı.
Yapılan açıklamada testin pozitif çıkması sonucu kırmızı - siyahlı kulübün akşam antrenmanının iptal edildiği açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
28.05.2020 Perşembe günü futbolcularımıza, teknik heyetimize ve tüm kulüp çalışanlarımıza Covid-19 koronavirüs testi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan tetkiklerin ardından, sonuçların tarafımıza ulaşma süreci devam etmekte olup şuana kadar bir personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.
Takımımızın bu akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenman iptal edilmiş olup, gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Yapılan açıklamada testin pozitif çıkması sonucu kırmızı - siyahlı kulübün akşam antrenmanının iptal edildiği açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
28.05.2020 Perşembe günü futbolcularımıza, teknik heyetimize ve tüm kulüp çalışanlarımıza Covid-19 koronavirüs testi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan tetkiklerin ardından, sonuçların tarafımıza ulaşma süreci devam etmekte olup şuana kadar bir personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.
Takımımızın bu akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenman iptal edilmiş olup, gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın