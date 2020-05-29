Gaziantep FK'da bir kişinin testi pozitif çıktı!

Süper Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübü'nde bir personelin koroanvirüs testi pozitif çıktı.Yapılan açıklamada testin pozitif çıkması sonucu kırmızı - siyahlı kulübün akşam antrenmanının iptal edildiği açıklandı.28.05.2020 Perşembe günü futbolcularımıza, teknik heyetimize ve tüm kulüp çalışanlarımıza Covid-19 koronavirüs testi gerçekleştirilmiştir.Yapılan tetkiklerin ardından, sonuçların tarafımıza ulaşma süreci devam etmekte olup şuana kadar bir personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.Takımımızın bu akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenman iptal edilmiş olup, gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir.