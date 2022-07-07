Gaziantep'de Çağlar, Boluspor'un radarında!

Gaziantep FK'da yeni sezonda düşünülmeyen tecrübeli file bekçisi Çağlar Şahin Akbaba'nın Boluspor'a imza atmak üzere...



Gaziantep Güneş'te yer alan habere göre, kırmızı siyahlı takımın önümüzdeki sezon Mustafa Burak Bozan'ı Günay Güvenç'in arkasında iki numara olarak tutmayı planlamasıyla Çağlar'ın takımdaki geleceğide bir nevi kaybolurken oyuncunun Boluspor ile anlaştığı bildirildi.



Hem maliyetinden kurtulmak hemde Mustafa Bozan'ın önünü açmak adına Çağlar'ı göndermek isteyen Gaziantep FK oyuncuyu Bolu kampınada götürmemişti.



Oyuncunun menajeri Cenk Tekelioğlu'nun bu doğrultuda Çağlar'ı isteyen kulüplerle görüşmeler yaptığı ve Boluspor'un Çağlar'ı ısrarla istemesi sebebiyle bu görüşmelerde önemli bir mesafe katedildiği belirtildi. Çağlar'ın kiralık olarak Boluspor'a gideceği ayrıca gelen bilgiler arasında yer aldı.





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