Gazi Paşa'yı Anma Güreş Festivali başlıyor

2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri, 15 Eylül Pazar günü Ankara'da yapılacak.



Organizasyon öncesi Şaban Yılmaz Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısına ASKİ Spor Kulübü Başkanı ve Ankara milletvekili Yüksel Arslan, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, yağlı güreş koordinatörü Şaban Yılmaz ile Taha Akgül, Rıza Kayaalp, pehlivanlar ve kulüp yetkilileri katıldı.



Arslan, geçen yıl Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni geleneksel hale getireceklerinin sözünü verdiklerini belirtti.



Keçiören Bağlum Stadı'nda saat 10.00'da başlayacak yağlı güreşlerde 66 başpehlivanın mücadele edeceğinin bilgisini veren Arslan, "Orhan Okulu, Mustafa Taş, Cengizhan Şimşek, Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Fatih Atlı ve Enes Doğan ile dünya ve Avrupa şampiyonu Feyzullah Aktürk de yer alacak. Tüm boylarda toplamda ise 700 pehlivanımız katılacak." diye konuştu.



Arslan, ASKİ Spor Kulübü'nün yağlı güreşte, serbest ve grekoromende altyapıya daha çok önem vereceğinin altını çizdi.



Keçiören Belediye Başkanı Özarslan ise organizasyonun sürekliliğini sağlamanın önemine işaret ederek, şunları söyledi:



"Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz yağlı güreşlerimize önem veriyoruz. Karakucak güreşleri de yaptık. Geçmiş dönemde Haymana'dan Kızılcahamam'a, Çamlıdere'den Kalecik'e kadar güreşiyle hemhal olan Ankara'mızda güreş maalesef neredeyse kaybolmaya yüz tutmuştu. Geçen sene ilkini düzenledik, çok da güzel bir organizasyon oldu. Türkiye çapında bir organizasyon oldu. Neredeyse senelerin Elmalı, Korkuteli gibi güreşleriyle başa baş bir güreş seyrettik. Er meydanlarında bu işlerin devam etmesini istiyoruz."



Karakucak güreşlerinde yapmış olduğu açıklamaların yanlış anlaşıldığını dile getiren Özarslan, "Biz, hiçbir güreşin karşısında değiliz. Aba güreşin de yağlı güreşin de karakucak güreşlerinin de yanındayız. Nasıl yağlı güreşlere, geleneksel güreşlerimiz, Osmanlı döneminden bize kalan hatıra diye sahip çıkıyor, zirvede tutuyorsak, karakucak güreşlerinde de minderde şanlı Türk bayrağımızı göklere çektirmek adına sesleniş yaptık. İstiyoruz ki anlaşma olmasın, er meydanı Türkiye'mizin başkentinde düzgün yapılsın. İstiyoruz ki yiğit meydanlarında yiğitçe güreşler yapılsın. Ahlaki boyutları yüksekte olsun, gayemiz buydu." şeklinde konuştu.



Özarslan, geleneksel güreşlerin tekrar Ankara'nın geneline yayılması için ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini kaydetti.



Taha Akgül ve Rıza Kayaalp de Ankara'nın güreşte tesisleşme adına çağ atladığını belirterek gelecek yıllarda altın kemerin başkente gelmesini umut ettiklerini dile getirdiler.





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