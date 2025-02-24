Minnesota Timberwolves efsanesi Kevin Garnett, Pioneer Press'ten Charley Waters'ın iddiasına göre Marc Lore ve Alex Rodriguez'in ekibin kontrolünü ele alması halinde takımın yönetim kadrosuna katılabilir.



Garnett, emekliliğinin ardından Timberwolves'ta bir yönetim rolü üstlenmeyi bekliyordu. Ancak Flip Saunders'ın vefatı, takım sahibi Glen Taylor'ın bu süreci farklı şekilde yönetmesine neden olmuştu. Taylor'ın kulübün yönetiminden ayrılmasıyla birlikte, Garnett'in Wolves'ta daha aktif bir rol üstlenmesi bekleniyor.



Efsane oyuncu, 2015 yılında Timberwolves'a geri dönmüş ve 2015-16 sezonunun sonunda aktif basketbol kariyerini noktalamıştı.



