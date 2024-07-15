Cleveland Cavaliers guardı Darius Garland, son dönemdeki takas dedikodularına rağmen ekipten takas edilmek istemediğini açıkça belirtti.



Garland, Cleveland.com'dan Chris Fedor'a yaptığı açıklamada, "Takas edilmek istemiyorum. Bunlar sadece söylenti." diyerek kendisini San Antonio Spurs, New Orleans Pelicans, Minnesota Timberwolves ve Los Angeles Lakers ile ilişkilendiren raporları yalanladı.



Cavs guardı ayrıca, ekibin planları hakkındaki iyimserliğini dile getirerek, "Benim, Donovan'ın (Mitchell) ve diğer tüm oyuncuların başarılı olabilmeleri için önümüz fazlasıyla açık." ifadelerini kullandı.



Fedor yakın zamanda Cavaliers'ın Garland'ın takasa müsaitliği konusunda sorular aldığını ancak takımın takası değerlendirmek için "olağanüstü" bir teklife ihtiyacı olacağını bildirmişti.



Cavaliers'la beş yıllığı 197 milyon dolarlık sözleşmesinin ikinci yılına giren 24 yaşındaki oyun kurucu, geçtiğimiz sezon 18 sayı, 2,7 ribaund ve 6,5 asist ortalamaları yakalamıştı.





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