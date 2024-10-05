Geçen sezondan bu yana Avrupa'da başarı hedefleyen, bu doğrultuda açıklamalar yapan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas'a karşı aldığı sonuçla büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.
288.45 milyon euroluk kadro değeriyle Letonya'da 9.40 milyon euroluk Rigas karşısına çıkan Cim-Bom, 2-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı.
54'te yediği 2. gole karşılık veremeyen Aslan, rakip kalede etkili bile olamadı. 3-1'lik Fenerbahçe galibiyetinin ardından Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında PAOK'u da aynı skorla deviren G.Saray, Kasımpaşa ve Rigas müsabakalarıyla taraftarının güvenini iyice sarstı.
OYUNCULARA ELEŞTİRİLER GELDİ
Sarı-Kırmızılılar, 3-0 öne geçtiği Kasımpaşa karşılaşmasında da sahadan 3-3'lük skorla ayrılmıştı.
Tüm bunlarla birlikte Rigas maçı sonrası Letonya basını, Türk taraftarların sosyal medyadaki isyanlarını manşet yaptı. Rigas Kulübü'nün yaptığı maç sonu skor paylaşımı altına yorum bırakan sporseverler; teknik direktör Okan Buruk'a ve oyunculara eleştirilerde bulundu.
Apollo.lv adlı sitede yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı: "Rigaslı oyuncuların aldığı 2-2'lik beraberlik Türk taraftarları çıldırttı. Galatasaraylı bir taraftar, 'Köy takımına puan verdiniz, yazıklar olsun' ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.
''O AÇIKLAMA UTANÇ VERİCİ''
Bir sporsever ise teknik direktör Okan Buruk'un yaptığı açıklamaları eleştirdi.
Buruk, 'Bugün Osimhen yoktu. Onunla birlikte çözüm üretebilirdik' dedi. Taraftarlar ise; 'Riga'da köy takımına karşı oynadığın maçtan sonra Osimhen'in yokluğundan bahsetmek ayıp değil mi? Yazık', 'Rigas'a karşı Osimhen'in yokluğunu hissettiğini söylemek sonuçtan daha utanç verici' ifadeleriyle Okan Buruk'a sert çıktı."
Sarı-Kırmızılı takımdaki bazı oyuncuların tek başlarına Rigas'tan daha pahalı olması da sıkça konuşuldu. Letonya basını, Fenerbahçeli taraftarların da Galatasaray'la dalga geçtiğini vurguladı.
Galatasaraylı taraftarlardan tepki: ''Köy takımına puan verdiniz''
Galatasaray, 2-0 öne geçtiği Rigas maçında 2-2'lik beraberlikle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Letonya basını, Türk taraftarların sosyal medyadaki tepkilerini ve Okan Buruk'a yapılan eleştirileri öne çıkardı.
Son güncelleme 05 Ekim 2024 10:32
Geçen sezondan bu yana Avrupa'da başarı hedefleyen, bu doğrultuda açıklamalar yapan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas'a karşı aldığı sonuçla büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.
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