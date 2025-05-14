Galatasaraylı taraftarlardan Hacıosmanoğlu'na tepki!

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'da taraftarlar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki gösterdi.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, finalin ardından madalyaları vermek için sahaya doğru yöneldi.
Galatasaraylı taraftarlar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun adının anons edilmedi ve Hacıosmanoğlu'nun sahaya yönelmesinin ardından protestoda bulundu.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, finalin ardından madalyaları vermek için sahaya doğru yöneldi.
Galatasaraylı taraftarlar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun adının anons edilmedi ve Hacıosmanoğlu'nun sahaya yönelmesinin ardından protestoda bulundu.