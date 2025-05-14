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Galatasaraylı taraftarlardan Hacıosmanoğlu'na tepki!

Galatasaraylı taraftarlar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu protesto etti.

calendar 14 Mayıs 2025 23:12 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2025 23:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaraylı taraftarlardan Hacıosmanoğlu'na tepki!
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Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'da taraftarlar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki gösterdi.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, finalin ardından madalyaları vermek için sahaya doğru yöneldi.

Galatasaraylı taraftarlar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun adının anons edilmedi ve Hacıosmanoğlu'nun sahaya yönelmesinin ardından protestoda bulundu.

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