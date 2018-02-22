Galatasaray'ın yeni müzesinde zamanda yolculuk!

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aylardır devam eden hazırlıkların nihayet sonuna gelindi ve merakla beklenen kulüp müzesi için geri sayım başladı.Kapılarını 1 Mart'ta ziyaretçilere açacak olan Galatasaray Müzesi, içinde sarı-kırmızılıların tarihinden izlerin yanı sıra sürprizler de sunacak. İşte Galatasaray müzesiyle ilgili kalem kalem bütün detaylar:Türk Telekom Stadı içinde açılacak olan kulüp müzesi son teknolojiyle donatıldı. Sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri, İspanya'ya giderek Barcelona ve RealMadrid'in müzelerini inceledi.Eskişehir'de balmumu heykeller yaptırıldı. Kulübün kurucusu Ali Sami Yen, efsane futbolcuları Metin Oktay ve Turgay Şeren ile Alman teknik adam Derwall'in balmumu heykelleri sergilenecek.Müzede Fatih Terim'e ait bir köşe olacak. Terim'in futbolculuk yıllarına ait 5 numaralı forması ve hoca olarak başarıları ölümsüzleştirildi.Kadıköy'deki son Fenerbahçe galibiyeti de unutulmadı ve müzede yerini aldı. Souness'ın bayrak diktiği anın birebir boyutlarda maketi yapıldı ve müzeye yerleştirildi.Başta UEFA Kupası olmak üzere tarihi başarıların hikayeleri görüntülü ve sesli olarak müzeyi ziyaret edenlere sunulacak.Müze içinde bir sinema salonu hazırlandı ve burada sır gibi saklanan, Galatasaray tarihini birkaç dakikada anlatan film izletilecek.Müzede taraftara da bir köşe ayrıldı. Türkiye'nin dört bir yanından forma, maç bileti ve Galatasaray'la ilgili koleksiyonlarını gönderen taraftarlar da maddi beklentileri olmadan katkı yaptı.Özel rehberler ayarlandı. Belirli saat aralıklarında Aslantepe'ye giriş yapacak taraftarlar önce stadı sonra müzeyi gezecekler.Müze açılışı için Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım dahil olmak üzere 17 kulüp başkanına da Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz tarafından resmi yazıyla özel davet gönderildi. 1 Mart'ta taraftar ziyaretlerini kabul etmeye başlayacak olan müzede 28 Mart'ta ise devlet erkanı, Galatasaray protokolü ve kulüp başkanlarının katılacağı özel bir açılış düzenlenecek.