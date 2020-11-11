Galatasaray'ın Falcao kararı; sıfır risk

Süper Lig'de Erzurumspor karşılaşmasında cezası sebebiyle forma giymeyen ve taraftarların Sivasspor karşılaşması öncesi dönüşünü büyük bir heyecanla beklediği Radamel Falcao, geçtiğimiz hafta için yapılan antrenmanı yarıda bırakmıştı. Sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilen Falcao'nun tedavisine sağlık ekibi tarafından hemen başlanmış ve Sivas karşılaşmasında sahne alamamıştı.



Milli arada da tedavi süreci devam edecek Kolombiyalı yıldız konusunda Sarı-Kırmızılılar, en küçük bir risk almak istemiyor. Özellikle geçen sezon kendisini daha ilk baştan çok zorlayan ve bu yüzden birçok mücadelede forma giyemeyen 34 yaşındaki forvetin adeta üzerine titreniyor.



Sözleşmesi 2022'de bitecek olan ve pandemi sonrası senelik net ücreti olan 5 milyon Euro'da yüzde 15'lik bir indirim yaptığı öğrenilen tecrübeli forvetin, çok dikkatli bir şekilde takıma dönüşü sağlanarak idmanlara başlaması planlanıyor.



Milli arayı çok iyi şekilde geçirmek isteyen Falcao, Kayserispor mücadelesinde sahalara kaldığı yerden dönmeyi hedefliyor. Yıldız forvet, şu ana kadar ligde forma giydiği 6 maçta attığı 5 gol ve yaptığı 2 asistle, Cim Bom'un geride kalan 8 haftada attığı 11 golün 7'sine direkt katkı yaparak skor yükünü çeken isim olarak öne çıktı.



