Galatasaray'dan TFF'ye başvuru: "Fenerbahçe de seyircisiz oynasın"

Galatasaray, ilk yarıda seyircisiz oynanan maçların karşılığında 2. yarıda da aynı maçların seyircisiz oynanması için TFF'ye başvurdu.

Haber; Sporx.com
Galatasaray'dan TFF'ye başvuru: 'Fenerbahçe de seyircisiz oynasın'
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01 Eylül 2020 00:10
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, ligin ilk yarısındaki 3 maçın seyircisiz olması durumunda 2. yarının ilk 3 maçının da seyircisiz olması gerektiğini söyledi.

TRT Spor'a konuşan ve TFF'ye maçların seyircili başlaması için başvuru yaptıklarını kaydeden Günay, "Aslında ilk 3 maçın seyircisiz oynanmasının çok mantığı gözükmüyor. 4. maçtan itibaren yüzde 30'luk seyirci alınacak gibi de gözükmüyor. 3 maçın nasıl seçildiği objektif şekilde açıklanabilecek bir durumda da değil. Federasyona lig başından itibaren seyircili oynansın dedik. Mesafeli olacak, arada 1 koltuk boş olacak. Ligin ilk haftasından itibaren maçların seyircili oynanması daha makuldur. 4. hafta başlayabiliyorsanız, 1. hafta da başlayabilirsiniz. Bu mümkün değilse, ligin 2. yarısındaki ilk 3 hafta da seyircisiz oynansın. İnsanlar empati yapabilmeli. Beşiktaş maçı seyircisiz oynandığında tek maçta kaybımız büyüktü. 1 sezon boyunca, en önemli 2 maçınızdan birini seyircisiz oynuyorsunuz ve büyük gelir kaybı yaşıyorsunuz, bu doğru bir uygulama değil." dedi.

Galatasaray'ın 1. haftada Gaziantep FK ve 3. haftada Fenerbahçe derbisi seyircisiz oynanacak.

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