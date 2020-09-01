Galatasaray'dan TFF'ye başvuru: 'Fenerbahçe de seyircisiz oynasın'

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, ligin ilk yarısındaki 3 maçın seyircisiz olması durumunda 2. yarının ilk 3 maçının da seyircisiz olması gerektiğini söyledi.
TRT Spor'a konuşan ve TFF'ye maçların seyircili başlaması için başvuru yaptıklarını kaydeden Günay, "Aslında ilk 3 maçın seyircisiz oynanmasının çok mantığı gözükmüyor. 4. maçtan itibaren yüzde 30'luk seyirci alınacak gibi de gözükmüyor. 3 maçın nasıl seçildiği objektif şekilde açıklanabilecek bir durumda da değil. Federasyona lig başından itibaren seyircili oynansın dedik. Mesafeli olacak, arada 1 koltuk boş olacak. Ligin ilk haftasından itibaren maçların seyircili oynanması daha makuldur. 4. hafta başlayabiliyorsanız, 1. hafta da başlayabilirsiniz. Bu mümkün değilse, ligin 2. yarısındaki ilk 3 hafta da seyircisiz oynansın. İnsanlar empati yapabilmeli. Beşiktaş maçı seyircisiz oynandığında tek maçta kaybımız büyüktü. 1 sezon boyunca, en önemli 2 maçınızdan birini seyircisiz oynuyorsunuz ve büyük gelir kaybı yaşıyorsunuz, bu doğru bir uygulama değil." dedi.
Galatasaray'ın 1. haftada Gaziantep FK ve 3. haftada Fenerbahçe derbisi seyircisiz oynanacak.
TRT Spor'a konuşan ve TFF'ye maçların seyircili başlaması için başvuru yaptıklarını kaydeden Günay, "Aslında ilk 3 maçın seyircisiz oynanmasının çok mantığı gözükmüyor. 4. maçtan itibaren yüzde 30'luk seyirci alınacak gibi de gözükmüyor. 3 maçın nasıl seçildiği objektif şekilde açıklanabilecek bir durumda da değil. Federasyona lig başından itibaren seyircili oynansın dedik. Mesafeli olacak, arada 1 koltuk boş olacak. Ligin ilk haftasından itibaren maçların seyircili oynanması daha makuldur. 4. hafta başlayabiliyorsanız, 1. hafta da başlayabilirsiniz. Bu mümkün değilse, ligin 2. yarısındaki ilk 3 hafta da seyircisiz oynansın. İnsanlar empati yapabilmeli. Beşiktaş maçı seyircisiz oynandığında tek maçta kaybımız büyüktü. 1 sezon boyunca, en önemli 2 maçınızdan birini seyircisiz oynuyorsunuz ve büyük gelir kaybı yaşıyorsunuz, bu doğru bir uygulama değil." dedi.
Galatasaray'ın 1. haftada Gaziantep FK ve 3. haftada Fenerbahçe derbisi seyircisiz oynanacak.