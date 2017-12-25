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Galatasaray'dan genel kurul açıklaması!

Galatasaray yönetim kurulu, tüzüğün 60. maddesine göre genel kurulda seçilecek yönetim kurulunun görev süresinin 3 yıl olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
Galatasaray'dan genel kurul açıklaması!
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25 Aralık 2017 18:14
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, 20 Ocak 2018'de yapılacak olağanüstü genel kurulda seçilecek yönetim kurulunun görev süresinin 3 yıl olduğunu bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tüzüğün 60. maddesine göre yapılacak seçimde seçilecek tüm organların (yönetim kurulu, disiplin kurulu, denetim kurulu ve sicil kurulu) görev süresi 3 yıldır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kulüp tüzüğünün 25. maddesine göre toplantı türlerinin 3'e ayrıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Bunlar, yıllık olağan toplantı, seçim toplantısı ve olağanüstü toplantıdır. Yine tüzüğümüzün 27. maddesine göre seçim toplantılarının gerek olağan gerekse de olağanüstü olmak üzere yapılması mümkündür. Olağanüstü seçim toplantısı her zaman yapılabilir, tüzüğümüzde bir süre kısıtlaması yoktur. Tüzüğümüzün 28. maddesine göre olağanüstü toplantı; 1- Yönetim kurulu kararı, 2- Denetim kurulunun yazılı isteği, 3- Kayda açık üyelerin 1/5'inin yazılı isteği üzerine yapılır. Bu maddeleri hep bir arada değerlendirdiğimizde yönetim kurulunun olağanüstü seçim genel kurul toplantısı kararı almak yetkisinin olduğu açıktır. Seçimli genel kurul kararı alan yönetim kurulunun ve diğer kurulların müstafi sayılması iddiasının hiçbir hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Madde 92'de kulüp başkanlığı herhangi bir nedenle boşalırsa hükmü, başkanın ya istifası ya da vefatı halinde uygulanma alanı bulacaktır."

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