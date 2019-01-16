  •  
    G.Saray'ın listesindeki golcü için iki flaş itiraf!
  •  
    Galatasaray'a gönderip, Türkiye'den onu aldılar!
  •  
    Ve Trabzonspor ayrılığı borsaya bildirdi: VEDA
  •  
    Kolombiyalı Neymar'ı Beşiktaş'a önerdiler!..
  •  
    Dünyada SON DAKİKA transferleri peş peşe!..

Galatasaray'dan Florin Andone yoklaması

Galatasaray, adı Riekerink döneminde de gündeme gelen Brighton'un golcüsü Andone ile ilgileniyor

Kaynak: Sabah
Galatasaray'dan Florin Andone yoklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ocak 2019 08:55
Galatasaray, hedeflediği 2 forvet transferi için de çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı kulüpte ismi gündeme gelen son oyuncu Florin Andone oldu.

Sezon başında Deportivo La Coruna'dan Brighton'a giden 25 yaşındaki golcü, 2016'da Cordoba forması giydiği zaman da Aslan'ın listesine girmişti.

O dönem takımın başında olan Riekerink'in alınmasını istediği Rumen oyuncunun transferi gerçekleşmemişti. G.Saray'ın Premier Lig'de forma giyen Andone için Ada'da ön araştırma yaptığı ve menajerler aracılığıyla nabız yokladığı öğrenildi.

Brighton'ın bonservisine 6 milyon euro verdiği Andone bu sezon Premier Lig'de 12 maçta 2 gol kaydetti.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için