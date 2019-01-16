Galatasaray'dan Florin Andone yoklaması

Galatasaray, hedeflediği 2 forvet transferi için de çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.Sarı-kırmızılı kulüpte ismi gündeme gelen son oyuncu Florin Andone oldu.Sezon başında Deportivo La Coruna'dan Brighton'a giden 25 yaşındaki golcü, 2016'da Cordoba forması giydiği zaman da Aslan'ın listesine girmişti.O dönem takımın başında olan Riekerink'in alınmasını istediği Rumen oyuncunun transferi gerçekleşmemişti. G.Saray'ın Premier Lig'de forma giyen Andone için Ada'da ön araştırma yaptığı ve menajerler aracılığıyla nabız yokladığı öğrenildi.Brighton'ın bonservisine 6 milyon euro verdiği Andone bu sezon Premier Lig'de 12 maçta 2 gol kaydetti.