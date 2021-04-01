Galatasaray'da savunma operasyonu: Hedefte 2 Türk

Galatasaray'ın savunma hattında bir değişim operasyonu daha yolda. Teknik patron Fatih Terim, zaman zaman menacerler tarafından transfer teklifleri alan Marcao ve Luyindama'nın satışına şartlı onay verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, listesindeki isimlerin alınması halinde, bu oyuncuların gönderilmesinin yolunu açtı. Özellikle Luyindama ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak bununla birlikte, yönetimde iki futbolcunun sözleşmelerini iyileştirme çalışması sürüyor.



Hem Marcao'nun hem de Luyindama'nın yıllık 1.5 milyon Euro'ya imza atması bekleniyor. Luyindama'nın kontratında serbest kalma maddesi de yer alacak ve yaz döneminde 10-15 milyon Euro civarında bir bedelle satışın gerçekleşme ihtimali söz konusu.



GÜNDEMDEKİ İSİMLER BELLİ



Terim'in şart koştuğu isimler de son gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında gündeme geldi. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, bu operasyonla bizzat ilgileniyor ve Başkan Mustafa Cengiz'e bilgi veriyor. Bu doğrultuda Kaan Ayhan'ın yanı sıra Terim'in talep ettiği bir diğer savunmacı Alpaslan Öztürk oldu. Fatih hoca, milli takım kadrosuna davet edilen 27 yaşındaki futbolcuyu hem stoper hem de sağ bek olarak düşünüyor. Olası bir Kaan Ayhan transferi ve Donk'la da yeni kontrat imzalanması durumunda, Fatih hocanın gündemindeki operasyonun önemli bir kısmı tamamlanmış olacak.



ALBAYRAK BİZZAT BİTİRECEK



Terim'in özellikle işaret ettiği Alpaslan'ın, kulübü Göztepe ile sözleşmesi bitiyor. Savunmanın her bölgesinde, hatta ön liberoda bile oynayan milli futbolcu, bonservis bedeli olmaksızın Galatasaray'a imza atabilecek. Albayrak'ın, oyuncunun menaceriyle temasa geçerek kısa sürede transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi.



BONSERVİSE SICAK BAKILIYOR



Galatasaray'a yeşil ışık yakan Kaan Ayhan için de Sassuolo ile görüşmeler önümüzdeki hafta tekrar başlayacak. Devre arasında yapılan kiralama operasyonu başarısız sonuçlanmıştı. Ancak İtalyan kulübü, son haftalarda süre almakta zorlanan Kaan'ı bonservisiyle birlikte göndermeye sıcak bakıyor. Sarı-Kırmızılılar, birkaç farklı formül hazırlayarak, Sassuolo'nun kapısını çalacak.



