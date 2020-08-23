Galatasaray'da rota yeniden Jefferson Lerma!

'Kapandı' denilen Mario Lemina defterini kısa süre önce yeniden açan Sarı-Kırmızılılar, Southampton'dan şok bir yanıt alınca B planı devreye girdi. Şükrü Hanedar hafta başı İngiltere'ye gidecek ve Lerma'ya nokta koymaya çalışacak

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Galatasaray'da rota yeniden Jefferson Lerma!
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23 Ağustos 2020 13:09
Orta alana henüz Fatih Terim'in ve taraftarların beklediği takviyeleri yapamayan Galatasaray'da hesaplar birkez daha değişti.

'Kapandı' denilen Mario Lemina defterini kısa süre önce yeniden açan Sarı-Kırmızılılar, Southampton'dan şok bir yanıt alınca B planı devreye girdi. Şükrü Hanedar hafta başı İngiltere'ye gidecek ve Lerma'ya nokta koymaya çalışacak

TEMASLAR HIZ KAZANDI

İngiliz kulübü, "Lemina'yı kiralık vermiyoruz" restini çekince yönetim de yeniden Jefferson Lerma'ya yöneldi. Kolombiyalı yıldızın kulübü ile görüşmelerin yeniden hız kazandığı öğrenildi.

DAHA ÖNCE İKNA EDEMEMİŞTİ

Lerma için yaklaşık 20 gün önce de temaslarda bulunan Galatasaray, Bournemounth'u kiralama konusunda ikna edememişti. İngilizler'in bu konuda eskisi gibi katı olmadığı belirtiliyor.

ARTIK SICAK BAKIYORLAR!

Yıldız futbolcuyu bonservisiyle alacak bir kulüp bulamayan Ada kulübünün kiralama formülüne artık daha sıcak baktığı ifade ediliyor.

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