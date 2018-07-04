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Galatasaray'da Oktay Mahmuti sorunu devam ediyor

Galatasaray Odeabank'ta tecrübeli başantrenörün yeni sezonda takımın başında kalması yönündeki görüşmelerden sonuç çıkmadı.

Kaynak: AA
Galatasaray'da Oktay Mahmuti sorunu devam ediyor
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04 Temmuz 2018 21:31
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Oktay Mahmuti'nin görevine devam edip etmeyeceği konusunda gelişme sağlanamadı.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Oktay Mahmuti arasındaki görüşmede de ilerleme sağlanamadı.

Oktay Mahmuti'nin kulüpten yeni sezon için 800 bin dolar ücret talep ettiği, yönetimin ise bu rakamı yüksek bulduğu öğrenildi.

Kulübün basketbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ömer Cansever'in yurt dışında bulunduğu ve İstanbul'a dönmesinin ardından Mahmuti ile bir görüşme daha yapıp, son kararın alınacağı kaydedildi.

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