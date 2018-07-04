Galatasaray'da Oktay Mahmuti sorunu devam ediyor

nda başantrenör'nin görevine devam edip etmeyeceği konusunda gelişme sağlanamadı.Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Oktay Mahmuti arasındaki görüşmede de ilerleme sağlanamadı.Oktay Mahmuti'nin kulüpten yeni sezon içinücret talep ettiği, yönetimin ise bu rakamı yüksek bulduğu öğrenildi.Kulübün basketbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ömer Cansever'in yurt dışında bulunduğu ve İstanbul'a dönmesinin ardından Mahmuti ile bir görüşme daha yapıp, son kararın alınacağı kaydedildi.