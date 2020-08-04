Galatasaray'da FFP için son düzlüğe girildi

2017-2018 sezonundan itibaren sarı-kırmızılı ekibe, 3 yıl boyunca 'sattığı kadar oyuncu alabilme' engeli konulmustu.



Son iki senede kurallara harfiyen uyan, Sportif AS'yi kara geçiren Galatasaray bu senede limit asımı yapmazsa transferde rahatlayacak.



UEFA'nın kısıtlaması ve pandemi nedeniyle gelirlerin düsmesi de Galatasaray'ın isini oldukça zorlastırıyor.



