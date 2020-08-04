Galatasaray'da FFP için son düzlüğe girildi

Galatasaray bu sezon da FFP kurallarına uymaya devam ederse kısıtlamalardan kurtulacak.

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Galatasaray'da FFP için son düzlüğe girildi
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04 Ağustos 2020 10:45
2017-2018 sezonundan itibaren sarı-kırmızılı ekibe, 3 yıl boyunca 'sattığı kadar oyuncu alabilme' engeli konulmustu.

Son iki senede kurallara harfiyen uyan, Sportif AS'yi kara geçiren Galatasaray bu senede limit asımı yapmazsa transferde rahatlayacak.

UEFA'nın kısıtlaması ve pandemi nedeniyle gelirlerin düsmesi de Galatasaray'ın isini oldukça zorlastırıyor.



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