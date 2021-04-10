Galatasaray'da DeAndre Yedlin sakatlandı

Galatasaray'da Yedlin, Karagümrük maçında Lens'in yaptığı müdahalenin ardından oyuna devam edemedi, sarı-kırmızılı oyuncular kırmızı kart bekledi.

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Galatasaray'da DeAndre Yedlin sakatlandı
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10 Nisan 2021 19:33
Galatasaray'ın Süper Lig'in 34. haftasında evinde Karagümrük ile oynadığı mücadelede DeAndre Yedlin sakatlandı.

ABD'li oyuncu, 20. dakikada Lens'in bileğine yaptığı müdahalenin ardından yerde kaldı ve yaklaşık 8 dakika boyunca tedavi ve kendini deneme seanslarının ardından oyuna devam edemedi.

Yedlin'in yerine Şener Özbayraklı oyuna dahil oldu.

KIRMIZI KART TALEBİ

Galatasaray'da oyuncular, Yedlin'e yapılan hareketin ardından Lens'e kırmızı kart gösterilmesi yönünde hakem Ali Palabıyık'a itirazlarda bulundu ancak oyun devam etti.

"MÜDAHALE KASITLI DEĞİL"

Pozisyonu değerlendiren Erman Toroğlu, "Yedlin'in sakatlandığı pozisyonda müdahale bana kasıtlı gibi gelmedi." dedi.



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