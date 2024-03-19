Galatasaray yıldız ismin menajerini çağırdı

Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren Galatasaray iç transferde bir hamle için daha harekete geçti.
Ertan Süzgün'ün haberine göre Galatasaray Yönetimi, Kaan Ayhan'ın sözleşme görüşmeleri için oyuncu tarafını İstanbul'a davet etti.
Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek 29 yaşındaki Milli oyuncunun sözleşmesinin iyileştirilmesi ve tarihinin uzatılması bekleniyor.
40 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 40 resmi maça çıkan Kaan Ayhan bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
Ertan Süzgün'ün haberine göre Galatasaray Yönetimi, Kaan Ayhan'ın sözleşme görüşmeleri için oyuncu tarafını İstanbul'a davet etti.
Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek 29 yaşındaki Milli oyuncunun sözleşmesinin iyileştirilmesi ve tarihinin uzatılması bekleniyor.
40 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 40 resmi maça çıkan Kaan Ayhan bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
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